Budowa CPK i doradca strategiczny. Wild: najważniejsze wydarzenie roku

Wow III 7 min. temu

Niech sie Niemcy ucza od Polski, jak malezy budowac duze lotniska poczawszy od szczegolowego zaplanowania budowy. Wtedy unikna dziadostwa i prawie dziesiecioletniego opoznienia oddania lotniska do uzytku, jak to wydarzylo sie w przypadku kotniska w Berlinie!!! I na dodatek, to berlinskie lotnisko nie tylko zostalo wybudowane z powaznymi wadami, ale juz w momencie oddania do uzytku stalo sie przestarzale!