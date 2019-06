Budowa dróg. Likwidacja przetargów na zerwane kontrakty? Jest zielone światło

Decyzja Krajowej Izby Odwoławczej co prawda odnosiła się do konkretnej sytuacji, czyli dokończenia budowy odcinka autostrady A1, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zerwała tam kontrakt z Salini Polska. Zdaniem KIO, w trybie negocjacji można nie tylko zlecić prace zabezpieczające plac budowy, ale i dokończenie całej inwestycji. Dla GDDKiA oznacza to, że otwierają się drzwi do ominięcia przetargów również na innych odcinkach dróg, gdzie zerwano kontrakty.