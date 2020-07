Bursztyn na Mierzei Wiślanej. Jest go kilka razy więcej niż szacował rząd

Małecki wyjaśniał w Sejmie, że dane o wielkości złoża oszacowano na podstawie badań geologicznych związanych z przekopem Mierzei Wiślanej. - Minister środowiska zatwierdził dokumentacje, z ilością zasobów wynoszących 6,9 tony bursztynu - oświadczył wiceminister.

Podał też, że prace na przekopie nie dotarły do złoża i nie ma też doniesień o nielegalnym wydobyciu bursztynu. Dlatego - jak mówił - na razie nie ma powodów, by w sprawę włączył się nadzór górniczy. Zaznaczył jednak, że zwrócił się do nadzoru górniczego o zbadanie sprawy.

Marek Rutka (Lewica), który zwrócił się o informację o złożach bursztynu, ocenił, że wyjaśnienia MAP są niekompletne. Jego zdaniem z danych przekazywanych przez resort gospodarki morskiej wynika, że prace na przekopie są już zaawansowane w 50 proc. Chciał też wiedzieć, kto ma czerpać zyski z eksploatacji złoża. - Cena bursztynu przekracza cenę srebra i może sięgać 20 tys. zł za kilogram - mówił.

Resort gospodarki morskiej tymczasem szacuje wartość złoża bursztynu na przekopie na 1,4 mln zł. Taki szacunek podawał jeszcze w połowie lipca minister gospodarki morskiej Marek Gróbarczyk w programie "Money. To się liczy". Rzecz jednak w tym, że ta kwota odnosi się do założenia, że złoże bursztynu to 1,4 tony.

W zeszłym roku minister Gróbarczyk wyjaśniał to dokładnie. - Na terenie przekopu Mierzei Wiślanej jest ok. 1,4 tony bursztynu o szacunkowej wartości 1,4 mln zł - mówił wówczas na konferencji prasowej Dodał, że do obliczeń zastosowano szacunkowy przelicznik 1 tys. zł za kilogram.

Tagi: mierzeja wislana, bursztyn, gospodarka , wiadomości , inwestycje

