Były doradca ocenił Henryka Kowalczyka. "Sam nie do końca wierzył w to, co mówił"

Henryk Kowalczyk nie mógł zagwarantować tego, co obiecywał rolnikom? Tak uważa jego były doradca. – On sam nie do końca wierzył w to, co mówił – stwierdził Rafał Mładanowicz w TVN24. Na pytanie, czy to oznacza, że okłamywał rolników, jego były współpracownik odpowiedział: "i siebie samego".