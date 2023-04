Władysław Kosiniak-Kamysz: miód z Ukrainy zalewa Polskę. Pszczelarze alarmują

Artykuł aktualizowany

Parlamentarny Zespół ds. Zbadania Afery Zbożowo-Drobiowej powołało Polskie Stronnictwo Ludowe w odpowiedzi na narastający kryzys zbożowy w Polsce. Dlatego też głos we wstępie zabrał lider tego ugrupowania Władysław Kosiniak-Kamysz. Polityk podkreślił, że surowe regulacje dotyczące żywności były wprowadzone po to, by konsumenci wiedzieli, co kupują w sklepach. – A teraz już nie mają tej pewności. Ich zaufanie zostało nadszarpnięte – stwierdził.

Do Polski wjeżdża dużo więcej towarów żywnościowych

Następnie ocenił, że problemy ze zbożem z Ukrainy, choć dotkliwe, to są zaledwie wierzchołkiem góry lodowej. Do Polski ze Wschodu napływają też inne produkty żywnościowe. Polityk wymienił m.in. mrożone owoce, mięso, jaja i miód.

Osobną kwestią jest miód. Pszczelarze alarmują, że miodu z Ukrainy w Polsce już jest tyle, że trzyletnie zbiory polskie są przekroczone. Co z tym miodem, który jest o połowę tańszy, ale jest niewiadomej jakości? Z niewiadomym składem? Z użyciem takiej ilości pestycydów w roślinach miododajnych, że one nie są w żaden sposób kontrolowane – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.

Członkowie zespołu podkreślali też, że dziś nie można ustalić, kto podjął decyzję, by nie weryfikować, nie sprawdzać towarów, które wjeżdżają do Polski. – Kto podjął decyzję o przepuszczaniu wszystkich TIR-ów przez granicę? Przecież tam mogły wjechać jakieś narkotyki, jakaś kontrabanda – pytał lider PSL.

Miał powstać specjalny terminal na przesył zboża

Na obradach zespołu obecny był również Rafał Mładanowicz, rolnik i działacz samorządowy, były pełnomocnik ministra rolnictwa ds. rozwoju współpracy z Ukrainą (w okresie czerwiec-grudzień 2022 r.). Podkreślił, że na początku lipca 2022 r. rząd podjął decyzję, że w gdańskim porcie powstanie terminal do przesyłu ukraińskiego ziarna. – To jest największa lokalizacja; 30 hektarów w bezpośrednim sąsiedztwie z gdańskim terminalem, głębokość zanurzenia statków to 14,5 m – wymieniał ekspert.

Jednak inwestycja utknęła w miejscu. – Z tego, co wiem, nic się w tej sprawie nie wydarzyło – przyznał Rafał Mładanowicz. To samo dotyczyło też innych portów, które były sondowane jako punkty eksportowe. Podkreślił, że gdyby przeprowadzić ten proces, to znacznie usprawniony by został proces eksportu zboża z Polski. A z jego wyliczeń wynika, że nadal trzeba wywieźć z naszego kraju nawet 9 mln ton zboża.

Przedstawiciel sektor krytykował też Krajową Grupę Spożywczą, czyli podmiot stworzony przez obecny rząd. Podkreślił, że spółki współtworzące KGS, nawet jeżeli nie sprowadzały bezpośrednio ukraińskiego zboża, to musiały nim obracać, jeżeli było ono wszechobecne na krajowym rynku. Nikt nie zrobił też niczego, by oddzielić wschodnie płody rolne od krajowych.

