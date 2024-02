Były prezes Poczty Polskiej o wyborach kopertowych. Wskazał na byłego dyrektora Orlenu

Na posiedzeniu komisji śledczej ds. wyborów kopertowych we wtorek stawił się Przemysław Sypniewski. To prezes Poczty Polskiej w latach 2016-2020. Ze stanowiska ustąpił dokładnie 3 kwietnia 2020 r. , a więc na nieco ponad miesiąc przed terminem I tury wyborów prezydenckich.

Sypniewski o niektórych kwestiach chce mówić na posiedzeniu niejawnym

Pojawiła się też kwestia objęcia klauzulą niejawności tamtych wizyt. Świadek nie był w stanie doprecyzować, czy taka decyzja zapadła, ale zaproponował, że może o nich opowiedzieć na posiedzeniu komisji w trybie niejawnym. Przewodniczący Dariusz Joński (KO) zaproponował, by prezydium podjęło decyzję w tej sprawie jeszcze we wtorek.

E-mail w sprawie organizacji wyborów wyszedł od byłego pracownika Orlenu

Dalej rozmowa zeszła na wiadomość, którą miał napisać Artur Soboń do ówczesnego szefa Kancelarii Premiera Michała Dworczyka, a który wyciekł do sieci. Zawierała stwierdzenie, że organizacja wyborów w tym trybie to "partyzantka". Wiceszef MAP podkreślał w nim, że zagwarantuje ona "bałagan i brak powagi wyborów", a także, że "niemal co trzecie gospodarstwo nie ma skrzynki pocztowej". "Będziemy mieli w przestrzeni publicznej obrazki pakietów na płocie, w błocie, na śmietniku, itd." – miał napisać polityk.