Czarna seria prezesa KGHM. Najpierw dymisja, potem komisja

"Żelazna miotła" wchodzi do KGHM, a to oznacza, że z pracą wkrótce pożegna się Tomasz Zdzikot, obecny prezes miedziowego giganta. To jednak nie koniec jego problemów. Przesłuchać chce go komisja ds. wyborów kopertowych, co potwierdził money.pl jej przewodniczący.