lotnictwo 1 godzinę temu

Centralny Port Komunikacyjny. Ze spółki odchodzi Piotr Malepszak

Piotr Malepszak, odpowiedzialny w spółce CPK za komponent kolejowy, odchodzi ze spółki. To on miał koordynować budowę tzw. szprych, czyli linii kolejowych prowadzących do megalotniska w Baranowie.

