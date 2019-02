Piotr Malepszak prezesem CPK. Specjalista od kolei zajmie się megalotniskiem

Piotr Malepszak zastąpił na stanowisku prezesa zarządu Centralnego Portu Komunikacyjnego Jacka Bartosiaka, który 19 lutego zrezygnował "z przyczyn osobistych". Tym samym to drugi prezes spółki od października ubiegłego roku.

Piotr Malepszak od stycznia 2017 r. do grudnia 2018 r. był członkiem zarządu Kolei Dolnośląskich. Wcześniej przez 9 lat pracował w PKP Polskich Liniach Kolejowych, gdzie zajmował się m.in. rewitalizacją linii kolejowych.

Usytuowany między Łodzią a Warszawą Centralny Port Komunikacyjny ma być jednym z największych przesiadkowych portów lotniczych w Europie. Po pierwszym etapie budowy ma obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie, a docelowo nawet ok. 100 mln.

Lotnisko ma powstać na ok. 3 000 ha gruntów. Do końca 2019 r. mają trwać prace przygotowawcze, a sam port ma być budowany przez kolejne 8 lat, czyli do końca 2027 r.