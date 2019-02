Centralny Port Komunikacyjny bez prezesa. Jacek Bartosiak nagle zrezygnował

- Moja rezygnacja motywowana jest wyłącznie sprawami osobistymi - powiedział w środę Jacek Bartosiak. - Chcę z całą mocą podkreślić, że moja opinia co do konieczności budowy CPK pozostaje niezmienna - dodał.

Ocenił, że "jak najszybsze uruchomienie CPK jest w interesie Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. Nowe lotnisko ma być "impulsem dla PKB, wehikułem do tworzenia miejsc pracy oraz poprawi mobilność społeczną regionu i zwiększy bezpieczeństwo Polski".

Jacek Bartosiak prezesem CPK był od października. Początkowo spółką kierował jednoosobowo, ale w grudniu do zarządu dołączyli Dariusz Sawicki, Piotr Malepszak i Michał Wrona .

Wild zapewnił, że do realizacji CPK "udało się już stworzyć zespół uznanych fachowców, co gwarantuje ciągłość tego projektu". Uzgodniłem z Jackiem, że nadal możemy liczyć na jego wsparcie przy Programie CPK - dodał.

Sejm w grudniu 2018 r. przyjął zmiany w ustawie Prawo lotnicze. - Nasze lotniska będą bardziej atrakcyjne. A to z kolei przełoży się na większe zainteresowanie potencjalnych inwestorów - mówił Mikołaj Wild.

Usytuowany między Łodzią a Warszawą Centralny Port Komunikacyjny ma być jednym z największych przesiadkowych portów lotniczych w Europie. Po pierwszym etapie budowy ma obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie, a docelowo nawet ok. 100 mln.

Lotnisko ma powstać na ok. 3 000 ha gruntów. Do końca 2019 r. mają trwać prace przygotowawcze, a sam port ma być budowany przez kolejne 8 lat, czyli do końca 2027 r.