Ceny mieszkań wciąż rosną. "Histerię" ma uspokoić wydłużenie programu rządowego

Ceny mieszkań w górę

W Warszawie ceny rosły o 21 proc. do niemal 17,1 tys. zł za metr. W Trójmieście wzrost był jeszcze wyższy – o prawie 25 proc. (do ceny 15,1 tys. zł).

Szans na lekkie uspokojenie sytuacji rynek upatruje w zapowiedzi wydłużenia planowanego programu "Na start" do czterech lat. Ogłosił to wiceminister rozwoju Krzysztof Kukucki. Zdaniem Dariusza Książaka, prezesa firmy doradczej Emmerson Evaluation, pozwoli to "uniknąć histerii", jaka towarzyszyła "Bezpiecznemu kredytowi 2 proc." ( już wygaszonemu ).

Ceny i tak będą rosły

Dobrych wieści nie ma Małgorzata Wełnowska, starsza analitycza ds. rynku nieruchomości w Cenatorium. Przyznaje, że dłuższy czas działania ogranicza ryzyko gwałtownych zwyżek cen, to jednak one nadal będą rosły. Wpłyną na to m.in. wysokie ceny gruntów, problemy planistyczne, ale też dobra sytuacja na rynku pracy, co prowadzi do wzrostu oszczędności i poprawy zdolności kredytowej Polaków.