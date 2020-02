Ceny mieszkań. Za dwa lata średnio powyżej 10 tys. zł za mkw.

Co prawda ceny mieszkań niejednego już przyprawiają o zawrót głowy, jednak to nie koniec wzrostów. Zdaniem analityków Credit Agricole Bank Polska ceny nowych mieszkań w siedmiu największych miastach Polski w ciągu najbliższych dwóch lat będą przekraczały średnio 10 tys. zł za mkw.

Niemniej eksperci zauważają, że szykuje się spowolnienie wzrostu cen. Jak wskazali w raporcie: "w ostatnich miesiącach w dyskursie ekonomicznym coraz częściej poruszana jest kwestia szybkiego wzrostu cen nieruchomości. Zgodnie z danymi NBP, dynamika cen transakcyjnych na rynku pierwotnym kształtuje się od IV kw. 2018 r. na poziomie ok. 10 proc. rok do roku i jest najwyższa od 2008 r."

Jak prognozują ekonomiści CABP (opierając się o dane NBP), tempo wzrostu cen mieszkań na rynku pierwotnym dla siedmiu największych miast w Polsce (Gdańsk, Gdynia, Łódź, Kraków, Poznań, Warszawa, Wrocław) obniży się do 8,4 proc. rok do roku w 2020 r. i w kolejnych latach będzie spadać, osiągając poziom 5 proc. w 2023 r. Oznacza to, że przeciętna cena transakcyjna we wspomnianych miastach zwiększy się z 8,2 tys. zł do 10,7 tys. za mkw.