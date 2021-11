Ceny żywności rosną i napędzają inflację. Złe prognozy na 2022 rok

Inflacja w Polsce w listopadzie wyniosła 7,7 proc. - podał we wtorek Główny Urząd Statystyczny. To więcej, niż przewidywali ekonomiści, którzy spodziewali się odczytu na poziomie 7,4 proc.

Ceny żywności w górę. W najbliższych miesiącach będzie gorzej

Rosnące koszty związane z błękitnym paliwem to efekt wzbijania się jego cen na światowych giełdach. Przekłada się to na sytuację w Polsce. Urząd Regulacji Energetyki w ostatnim czasie trzykrotnie sankcjonował podwyżki, a taryfy zatwierdzone na 2022 rok przewidują około 100-procentowe podwyżki cen gazu, a w niektórych przypadkach - nawet więcej niż o 100 proc .

Rosnące ceny żywności już dziś wymuszają zmiany nawyków Polaków. W badaniu Kantara dla "Gazety Wyborczej" co czwarty badany przyznał się do oszczędzania na żywności. Problem ten dostrzegają także rządzący, którzy ogłosili, że chcieli wprowadzić zerową stawkę podatku na VAT, ale zgody na to nie wyraziła Komisja Europejska. Co jednak ciekawe, KE w odpowiedzi przekazała, że polski rząd nigdy o to nie wystąpił.