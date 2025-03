Chcą powiększyć miasto na wschodzie Polski. Mieszkańcy domagają się referendum

Z inicjatywą przeprowadzenia referendum lokalnego do Rady Gminy Purda za pośrednictwem wójta zwróciła się grupa 30 mieszkańców. W piśmie do Rady Gminy zawarli pytanie referendalne: "Czy zgadzasz się na przejęcie przez Miasto Olsztyn gruntów leżących w gminie Purda?".

Mieszkańcy chcą referendum

Jak poinformowała w poniedziałek PAP wójt Purdy Teresa Chrostowska, w czwartek Rada Gminy ma podjąć uchwałę w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego. W gminie, która liczy 8,7 tys. mieszkańców, uprawnionych do głosowania jest 6,6 tys. osób. Jak podała wójt, referendum mogłoby się odbyć 13 albo 27 kwietnia.

Przepisy o referendum lokalnym wskazują, że z inicjatywą przeprowadzenia referendum może wystąpić grupa co najmniej 15 osób a referendum jest ważne, jeżeli wzięło w nim udział co najmniej 30 proc. uprawnionych do głosowania.

Prezydent Olsztyna Robert Szewczyk poinformował w styczniu o pomyśle przyłączenie do stolicy Warmii i Mazur terenu między południową granicą Olsztyna a obwodnicą w granicach administracyjnych gminy Purda. To około 235 ha.

Chcą powiększyć miasto na wschodzie Polski

Uchwałę wyrażająca wolę zmiany granic oraz ws. przeprowadzenia konsultacji podjęli radni Olsztyna. Konsultacje społeczne trwały przez dwa tygodnie – od 24 lutego do 9 marca. W tym czasie mieszkańcy Olsztyna mogli wyrazić swoje zdanie zarówno za pomocą ankiety zamieszczonej na stronie internetowej, jak i w tradycyjnej, papierowej formie m.in. w Urzędzie Miasta Olsztyna. Przez ten czas swoją opinię wyraziło niemal 2,5 tys. osób, z czego ponad 70 proc. wskazało, że jest za poszerzeniem granic administracyjnych miasta.

- To nie tylko liczby, to coś więcej – to zaufanie, które zobowiązuje. Olsztynianie pokazali, że chcą silnego, dynamicznie rozwijającego się miasta. I jestem dumny, że mogę to zaufanie reprezentować - ocenił w poniedziałek wyniki konsultacji prezydent Olsztyna Robert Szewczyk.

- Jeżeli spojrzeć na to z perspektywy 163 tys. mieszkańców Olsztyna, to "sukces" tych konsultacji społecznych jest bardzo umiarkowany. Wygląda na to, że Olsztyniacy nie są zainteresowani pomysłem prezydenta: "Olsztyn od obwodnicy do obwodnicy". Mam nadzieję, że frekwencja podczas referendum w Purdzie będzie zdecydowanie wyższa. Co do tego, jaki będzie jego wynik, nie mam wątpliwości - powiedział PAP starosta olsztyński Andrzej Abako.

Prezydent miasta Robert Szewczyk mówił, że zmiana granic jest konieczna ze względu na potrzeby rozwojowe stolicy województwa. Ma wzmocnić rolę Olsztyna jako ośrodka gospodarczego i centrum usług publicznych w regionie. Prezydent przekonywał, że wszyscy na tym skorzystają, bo – jak mówił – bez rozwoju Olsztyna nie byłoby rozwoju sąsiednich gmin i województwa.

Rada Ministrów w drodze rozporządzenia tworzy, łączy, dzieli i znosi gminy oraz ustala ich granice. Wnioski zaś przedkłada Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

