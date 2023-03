Chiny dostarczyły Rosji drony o wartości 12 mln dolarów

Rosja bez problemu kupuje zagraniaczne drony

Chiny coraz bliżej Rosji

Choć Stany Zjednoczone starają się to ograniczać, świat pozostaje w dużym stopniu uzależniony od chińskich producentów elektroniki i montowni sprzętu - podał "New York Times". "Stanowi to wyzwanie dla kontroli eksportu: to samo urządzenie może być używane przez ludzi z branży nieruchomości do ich oceny i może być używany na Ukrainie do celów wywiadowczych" - powiedział William A. Reinsch z Center for Strategic and International Studies w Waszyngtonie, cytowany przez gazetę.