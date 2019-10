Chiny już mocniejsze od Zachodu? "Dość taryfy ulgowej"

Wtorkowe wydanie "Tagesspiegel" podkreśla w 70. rocznicę powstania Chińskiej Republiki Ludowej, że walka między Państwem Środka a Zachodem to tak naprawdę starcie nie tyle gospodarcze, ale rywalizacja systemów społecznych.

"Mamy do czynienia z konkurencją systemów. Który system jest lepszy: zachodni czy chiński? Europa powinna przyjąć to wyzwanie i z pewnością siebie, ale bez poczucia wyższości, stawić mu czoło. Z ufnością, że społeczeństwo otwarte jest silniejsze, ale tylko wówczas, gdy mobilizuje się do działania" - uważa czołowy publicysta dziennika, Christoph von Marschall. Jego komentarz cytuje Polska Agencja Prasowa.