Co dalej z funduszami unijnymi dla Węgier? Komisja Europejska stawia sprawę jasno

Nie demokratycznie wybrana jakaś władza w Brukseli zastopowała fundusze dla kraju w ktorym wlasnie odbyły się demokratyczne wybory i ludzie wybrali takiego co wladzy w EU sie nie podoba( niby autorytarna władza lol) to żadnych pieniędzy nie dostana .. To chyba jasne dla każdego.. Gdzie tu w takim wypadku jest ta autorytarna władza ?