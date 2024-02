Co się dzieje w NBP? "Masowe zatrudnianie osób związanych z PiS"

Działalnością Narodowego Banku Polskiego kieruje zarząd NBP. W jego skład wchodzą: prezes NBP jako przewodniczący oraz od 6 do 8 członków zarządu, w tym dwóch wiceprezesów NBP.

Tak zatrudniają w NBP

"Dziękuje Prezydentowi za powołanie mnie do zarządu NBP. Dziękuje za zaufanie Prezesa Adama Glapińskiego i zgodę Premiera Morawieckiego. Kolejne sześć lat będę służyć Polsce i PLN w banku centralnym , któremu od dzisiaj poświęcam całość mojej publicznej aktywności" - napisał Artur Soboń na platformie X.

Ale na tym nie koniec. Według autorów reportażu pracę w NBP dostali też: Marcin Sławecki - były szef gabinetu Zbigniewa Ziobry, Adrianna Całus-Polak - była rzeczniczka ministra Przemysława Czarnka, Natalia Grządziel - dbała o wizerunek Beaty Szydło, Piotr Rycerski - kandydował z list PiS-u do Sejmu, zięć Stanisława Piotrowicza, Paweł Gajewski - prawa ręka Jacka Kurskiego w TVP, Paweł Rybicki - prowadził kampanię wyborczą Andrzeja Dudy, Anna Kasprzyszak - była doradczyni prezydenta oraz była żona Mariusza Kamińskiego, Izabela Zdzikot - żona byłego prezesa Poczty Polskiej, Agnieszka Kaczmarska - była szefowa Kancelarii Sejmu, Roman Kroner - bliski współpracownik Jacka Sasina - wyliczają dziennikarze.

Trybunał Stanu dla prezesa NBP?

Premier Donald Tusk wyraził 11 lutego nadzieję, że konsekwencje prawne niektórych działań prezesa NBP dość szybko znajdą swój finał. Agencja Bloomberg podała kilka dni temu, że premier Donald Tusk dał zielone światło do tego, aby usunąć Adama Glapińskiego z funkcji prezesa Narodowego Banku Polskiego.

Obecna opcja rządząca zarzuca Glapińskiemu m.in. zaangażowanie w działalność polityczną przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi. Pojawia się również argument wprowadzenia w błąd co do wyników finansowych banku centralnego za 2023 r. (wpłata z ewentualnego zysku NBP zasila budżet państwa). NBP w licznych komunikatach i wypowiedziach przedstawicieli banku zaprzecza i obszernie argumentuje przeciwko wszelkim zarzutom.

Wstępny wniosek w sprawie postawienia prezesa NBP przed TS może złożyć w Sejmie prezydent, co najmniej 115 posłów lub sejmowa komisja śledcza. Wniosek trafia do sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Komisja przedstawia Sejmowi sprawozdanie z prac wraz z wnioskiem o pociągnięcie do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu lub o umorzenie postępowania.