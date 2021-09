COVID-19. Nie szczepiłeś się? Szef się o tym dowie. Rząd przyspiesza

Minister zdrowia mówił w TVN24 o trwających pracach nad przepisami, które dadzą pracodawcom możliwość zweryfikowania, czy pracownik jest zaszczepiony. Jak stwierdził Niedzielski, uprawnienie to ma pozwolić pracodawcom tworzyć bezpieczne środowisko pracy . Pytany, kiedy przepisy będą gotowe, odpowiedział: "celujemy na najbliższe posiedzenie Sejmu".

Niedzielski przekazał, że pracodawca będzie miał prawo zapytać o to, czy pracownik jest zaszczepiony i na tej podstawie podjąć ewentualną decyzję o przesunięciu go do innych obowiązków. Pracownik, aby potwierdzić swoje szczepienie, będzie musiał okazać pracodawcy certyfikat covidowy. - Bez okazania tego dowodu trzeba uznać, że zaszczepienia nie było - dodał.