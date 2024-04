Czarne chmury nad Obajtkiem. Oto co może grozić byłemu prezesowi Orlenu

Prokurator krajowy Dariusz Korneluk poinformował, że śledczy wzięli pod lupę fuzję z Lotosem, zaniżanie cen paliw i szwajcarską spółkę OTS. W związku z pierwszymi dwiema z wymienionych spraw służby dokonały przeszukań m.in. nieruchomości Daniela Obajtka.

Prawnik: zarzuty są bardzo poważne

- Zgodnie z kodeksem postępowania karnego prokuratura wszczyna śledztwo, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. W takim przypadku prokuratura określa czyn będący przedmiotem postępowania oraz jego kwalifikację prawną, a więc o jakie przestępstwo chodzi. Nowym elementem jest śledztwo w sprawie szwajcarskiej spółki OTS i strat Orlenu na 1,6 mld zł i w związku z terrorystyczną organizacją Hezbollah. Faktem jest, że prokuratura wszczęła śledztwa (to chyba zresztą niejedyne), a więc, że zgodnie z art. 303 kodeksu postępowania karnego musiała uznać, że w każdym z tych przypadków zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa - tłumaczy dla money.pl prof. Michał Romanowski, adwokat z kancelarii Romanowski & Wspólnicy.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Ile można zarobić w Polsce na restauracji? Karol Okrasa w Biznes Klasie

- Osoby, w których domach zarządzono przeszukania, musiały być uznane za osoby, które mogły mieć udział lub co najmniej wiedzę o zdarzeniach badanych przez prokuraturę. Zarzuty są bardzo poważne. Prokuratura nie ujawniła, jakie konkretnie potencjalne przestępstwo podlega badaniu, ale w każdym z tych przypadków najprawdopodobniej mamy do czynienia co najmniej z podejrzeniem popełnienia przestępstwa działania na szkodę spółki Orlen z art. 296 kk. W tym przypadku czyn taki jest zagrożony karą pozbawienia wolności nawet do 10 lat, a po 1 października 2023 r. w odniesieniu do czynów popełnionych po tej dacie nawet do 25 lat (art. 306b kodeksu karnego) - tłumaczy prof. Romanowski.

- Jednak z informacji, iż zaniżenie cen paliw może mieć związek z wyborami parlamentarnymi oraz że w przypadku szwajcarskiej spółki OTS ma być badany wątek współpracy z terrorystyczną organizacją Hezbollach wynika, że nie można wykluczyć, że oprócz kwalifikacji działania na szkodę spółki, prokuratura będzie badać, czy nie doszło do nielegalnego finansowania partii politycznych oraz współpracy z terrorystyczną organizacją Hezbollach, a to są już czyny związane z naruszaniem ustroju Rzeczpospolitej Polskiej oraz jej bezpieczeństwem, które mogą w zależności od zgromadzonych dowodów podlegać różnej kwalifikacji karno-prawnej. Trudno jednak spekulować jakiej, bo prokurator krajowy bardzo ogólnie zarysował przedmiot wszczętych śledztw - przekonuje prawnik.

- W każdym razie informacja przedstawiona przez prokuratora krajowego wskazuje, że każde z trzech wymienionych śledztw dotyczy bardzo poważnych spraw, które wymagają wyjaśnienia zgodnie z regułami postępowania karnego, co zapowiedział prokurator krajowy - podsumowuje ekspert.

Gorąco wokół Orlenu

Orlen Trader Switzerland (OTS) to szwajcarska spółka-córka płockiego koncernu, powołana do życia w sierpniu 2022 r. Założono ją w szwajcarskim raju podatkowym Zug. Po co? Za jej pośrednictwem Orlen miał handlować produktami ropopochodnymi od światowych dostawców.

To właśnie na OTS w marcu wskazał premier Donald Tusk, mówiąc o spółce Orlenu, która "może ona narazić Polskę "na bardzo poważne kłopoty". 10 kwietnia Orlen poinformował akcjonariuszy, że na skutek działalności OTS musi skorygować swoje wyniki o 1,6 mld zł w dół.

Portal Onet podał, że wewnętrzne służby bezpieczeństwa Orlenu ostrzegały ówczesnego prezesa Daniela Obajtka przed współpracą z pochodzącym z Libanu Samerem A., podejrzewanym o kontakty z terrorystyczną organizacją Hezbollah, na dodatek zamieszanym w nielegalny obrót ropą z Iranu. "Obajtek te ostrzeżenia zlekceważył i postawił Samera A. na czele Orlen Trader Switzerland (OTS). W efekcie Orlen stracił 1,6 mld zł, co wyszło na jaw dopiero po utracie władzy przez PiS i odwołaniu Obajtka" - wskazał portal.

"Politycy rządzącej koalicji, dziennikarze, a teraz nawet prokuratura próbują dokonywać na mnie publicznego linczu i samosądu. A jeszcze niedawno nawoływały do przywrócenia 'praworządności i zasad konstytucyjnych'. Przypominam więc, że wedle tych zasad o winie decyduje sąd, a nie media, prokurator czy premier" - tak sprawę we wtorek skomentował Daniel Obajtek we wpisie, opublikowanym we wtorek po południu w serwisie X.

Gdzie jest Obajtek?

Poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba przekazał na antenie TVN24 we wtorek, że według niego były prezes Orlenu Daniel Obajtek jest aktualnie na Węgrzech.

- Daniel Obajtek jest na Węgrzech, schronił się u Orbana, u swoich kontrahentów z węgierskiego MOL-a, czyli spółki paliwowej, której wyprzedał 417 stacji Lotosu. To są współpracownicy oligarchów Putina - powiedział Michał Szczerba

Przypomnijmy, że tydzień temu w wywiadzie dla money.pl Obajtek spytany, dlaczego rozmowa odbywa się online, odpowiedział: - Jestem u siebie w domu w Małopolsce. Nie jestem już od ponad dwóch miesięcy prezesem Orlenu. A prawie 20 lat nie byłem na urlopie. Teraz korzystam z wolnego czasu. Nadrabiam zaległości, mam dużo zaproszeń, również od rodziny, która mieszka za granicą.

Malwina Gadawa, dziennikarka money.pl

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.