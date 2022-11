Czeki wręczane "na słowo i na kredyt". Tak PiS prowadzi kampanię przed oficjalnym startem

Zabrał 1000 zł, daje 700

Związek Miast Polskich wyliczył, że w ciągu dekady po wprowadzeniu reform podatkowych, wpływy do samorządów zmniejszą się o 112,5 mld złotych . W zamian władza oferuje nowe subwencje, których w ciągu 10 lat dadzą 47,6 mld złotych. W tym roku w ramach Programu Inwestycji Strategicznych (w skrócie PIS, który to wymowny skrót jest umieszczany na wspomnianych czekach), rozdał łącznie 58,6 mld złotych.

– To lokalne społeczności mają prawo określać, na jakie cele chcą wydawać pieniądze i dlatego powinien być utrzymany stały i jasny system finansowania samorządu, niezależny od kaprysów rządu – ocenia Paweł Swianiewicz. – Te specjalne fundusze działają teraz na takiej zasadzie, jakby ktoś zabierał nam z portfela tysiąc złotych, potem oddawał 700 zł , oczekując za to wdzięczności i jeszcze mówiąc, na co mamy te pieniądze wydać – podaje.

Dobry PR na sport i OSP

– OSP to wielki ruch społeczny, a PiS, centralizując przyznawanie pieniędzy, chce go politycznie wykorzystać i to do granic absurdu. Mieliśmy już w wyborach walkę o wozy za największą frekwencję. Okazuje się też, że wiele z tych pojazdów trafia nie tam, gdzie ludzie ich potrzebują, gdzie jest wiele wyjazdów do akcji, ale do tych gmin, w których posłowie PiS chcą zaistnieć czy zrobić prezent swoim wyborcom – mówi dla gazety Waldemar Pawlak, prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP.