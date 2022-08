"Decyzje reaktywne, podejmowane w panice przed zimą". Samorządowcy o nowym pomyśle rządu

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Dodatkowe pieniądze dla gmin, powiatów i województw. Samorządowcy komentują

Podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że dopłata "przewyższa najśmielsze oczekiwania samorządowców". - Wiem, bo przetestowałem to podczas rozmowy z nimi - dodał premier. Według wyliczeń wiceministra finansów Sebastiana Skuzy, środki w ramach rządowego wsparcia odpowiadają ok. 1/5 dochodów samorządów z podatku PIT za 2022 r. Pieniądze mają być nieoznaczone, co oznacza, że będą mogły być wydawane elastycznie.

- Szczegółów jest za mało - stwierdził w rozmowie z money.pl Roman Szełemej, który sprawuje urząd prezydenta Wałbrzycha od 11 lat. - Dowiedzieliśmy się, że będą dwie transze, mniej więcej po połowie. Wypłaty mają być przyznawane na zasadzie niejasnego algorytmu - dodał.

Według Szełemeja należy docenić inicjatywę rządu, który zauważył "fatalną sytuację finansową samorządów", jednak sama decyzja o przyznaniu dodatku jego zdaniem jest podyktowana paniką. Samorządowiec twierdzi, że rząd liczy na to, iż władze gmin, powiatów i województw przeznaczą dodatkowe środki np. na... dodatki do ciepła systemowego.

- W ostatnich latach obserwujemy systematyczne pozbawianie samorządów podmiotowości finansowej na rzecz centralnie kreowanej strategii dotacji. Nie rozumiem, dlaczego najpierw samorządom zabiera się pieniądze poprzez podwyższanie opłat, a potem w panice się im je przekazuje - wskazał prezydent Wałbrzycha. W jego ocenie decyzja rządu może skutkować impulsem inflacyjnym.

Z kolei wiceprezydent Wrocławia Sebastian Lorenc na razie z dystansem podchodzi do zapowiedzi rządu. - Z niecierpliwością będziemy czekać na szczegóły tego projektu, kiedy trafi do Sejmu. To, że gminy potrzebują pieniędzy, jest bezsporne. Do tej pory ponosiły straty związane ze zmianami w prawie, które nie były w należyty sposób rekompensowane - powiedział. Lorenc przypomniał m.in. zmiany w PIT czy w kwocie wolnej od podatku, co spowodowało zmniejszenie wpływów do samorządowych kas.

Na przejściowość rozwiązania wskazuje natomiast w przesłanym nam stanowisku Unia Metropolii Polskich. "Tą nowelizacją Ministerstwo Finansów przyznaje, że dochody z PIT były źle doszacowane na początku roku, o czym wskazywaliśmy w licznych stanowiskach. To nie są więc żadne dodatkowe pieniądze, którymi rząd chce się z nami podzielić wbrew rządowej narracji, a korygowanie błędu" - czytamy.

"To kolejne proponowane rozwiązania przejściowe, łagodzące zasady systemowe. Ta przejściowość staje się już pewną normą, a im dłużej będzie ona trwać, tym trudniej będzie wrócić do poprzednio obowiązujących zasad ze względu na coraz głębsze oraz dłużej trwające poluzowania" - wskazuje UMP, zrzeszająca 12 głównych polskich miast.

Prawie 14 mld zł dla samorządów. Co wiemy?

Z informacji, które opublikowało Ministerstwo Finansów na Twitterze, wynika, że 7,8 mld zł z 13,7 mld zł trafi do podziału między wszystkie jednostki samorządu terytorialnego proporcjonalnie do wysokości planowanych na 2023 r. dochodów z udziałów w PIT. Z kolei 5,9 mld zł ma zostać przeznaczone wyłącznie dla mniej zamożnych i mniejszych samorządów - proporcjonalnie do udziału dochodów na 2023 r.

