Czesi wściekli na swój rząd. "Polska to prawdziwy raj"

"Dla Czechów Polska to prawdziwy raj"

František Molík, dyrektor oddziału Izby Gospodarczej Kraju Kralowohradeckiego w Nachodzie potwierdza, że takie zjawisko ma miejsce i przyznaje, że sam wybiera się często do Polski na zakupy.

- Kupuję olej napędowy od Orlenu. Ostatni zakup, w zależności od kursu, stanowił różnicę 7,20 koron czeskich za litr w porównaniu do Orlenu w Czechach - przyznaje w rozmowie z money.pl.

- Czesi w rozmowach chwalą jakość i smak polskiej żywności. Dzięki dużej rotacji towar na półkach jest zawsze świeży. Do Polski przyjeżdżają ludzie z Pragi i środkowych Czech, z odległości nawet 200 kilometrów. Jeśli kupię jedzenie, paliwo, jakieś ubrania, wyjazd do Polski zawsze mi się opłaca - podsumowuje Molík.

U Czechów narasta frustracja

Warto jednak przypomnieć, że inflacja w Czechach już w czerwcu spadła do poziomu jednocyfrowego i wyniosła 9,7 proc. W Polsce zaś wskaźnik wciąż jest dwucyfrowy. W sierpniu inflacja nad Wisłą osiągnęła poziom 10,1 proc.

"Pakiet oszczędnościowy" Czech

Rządząca u naszych południowych sąsiadów koalicja przyjęła w wakacje tzw. pakiet oszczędnościowy. Zestaw rozwiązań musi jeszcze zatwierdzić parlament, co wydaje się formalnością, bo rząd ma w nim większość. Władza zabiega o to, by ustawa o cięciach weszła w życie już w 2024 r.