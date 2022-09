Czy grozi nam recesja? Premier odpowiada

PKB Polski w drugim kwartale 2022 r., według wyliczeń GUS, wzrósł o 5,5 proc. rok do roku w porównaniu ze wzrostem o 8,5 proc. w poprzednim kwartale. To trochę więcej niż wstępnie szacowano. Mimo to widać, że gospodarka zaczyna hamować. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2015) zmniejszył się realnie o 2,1 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem. To, jak zauważają eksperci, "duży spadek"

Gospodarka hamuje

Z badań Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że po raz pierwszy od miesięcy liczba przedsiębiorstw, które planują zwalniać pracowników, jest większa od tych, które chcą zatrudniać. Najgorzej jest w przemyśle, który odczuwa już skutki energetycznego kryzysu

Firma S&P Global poinformowała w czwartek, że wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w sierpniu wyniósł 40,9 pkt. wobec 42,1 pkt. w lipcu. Rynek oczekiwał wskaźnika na poziomie 41,8 pkt.

Premier Mateusz Morawiecki na piątkowej konferencji prasowej został zapytany, czy Polsce grozi recesja. Nie odpowiedział wprost, ale przyznał, że aktywność gospodarcza słabnie. Dodał, że jest to związane z trudną sytuacją ekonomiczną w całej Europie.

Widać wyraźnie, że eksporterzy mają wyraźne problemy i to pomimo słabnięcia złotówki. To oznacza, że rzeczywiście spada liczba zamówień za granicą, a zamówienia zagraniczne są bardzo ważną częścią polskiej produkcji, bo Polska produkuje bardzo dużo na potrzeby rożnych koncernów i klientów za granicą- powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Zwrócił uwagę, że w związku z tym dziś widzimy podobny schemat, jaki miał miejsce w czasie Covidu, kiedy słabła aktywność przemysłowa, aktywność produkcyjna.

- Widzę projekcje na najbliższy rok, oczywiście podchodzę do nich z pokorą i ze spokojem. Są takie, które pokazują, że wzrost gospodarczy w tym roku przekroczy i to znacznie 4 proc. Są takie, które mówią, że będzie niższy od 4 proc. My przyjmujemy ten wariant pośredni, czy raczej bliżej konserwatywnego założenia — podkreślił premier.

Szef rządu dodał, że zaplanowane dochody są o ponad 100 proc. większe niż siedem lat temu.

Inflacja znów w górę

Według szacunków Głównego Urzędu Statystycznego inflacja w sierpniu wyniosła 16,1 proc. rok do roku, a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosła o 0,8 proc. Inflacja jest najwyższa od marca 1997 r., kiedy to wyniosła 16,6 proc. Ekonomiści nie spodziewali się takiego wyniku.

Najbardziej drożały żywność i energia.

