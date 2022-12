Czy zakup domeny internetowej stanowi import usług?

Import usług – co do niego zaliczamy

Usługi świadczone przez podmioty z innych krajów są traktowane na gruncie polskich przepisów jako import usług i podlegają wówczas specyficznym zasadom rozliczenia podatkowego. Z definicji importu usług wynika, że jest to świadczenie usług, z których tytułu wykonania podatnikiem jest usługobiorca, a nie ich realizator.

Do importu usług zaliczyć można usługi, w przypadku których: miejscem ich świadczenia jest terytorium Polski,

usługodawca nie rozlicza podatku należnego i nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT w Polsce,

usługodawca jest podmiotem zagranicznym, tj. nie ma siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności na terenie Polski. Kluczowe do importu usług jest ustalenie, że miejscem opodatkowania jest kraj siedziby usługobiorcy. Nawet jeśli domenę rejestrujesz u podatnika, który prowadzi działalność np. w Niemczech czy we Francji, ale sama domena jest kupowana dla Ciebie jako nabywcy z siedzibą w Polsce, to będzie import usług.

Zdecydowanie najczęściej do importu usług dochodzi, gdy przedsiębiorca dokonuje zakupu usług reklamowych, informatycznych, konsultingowych czy oprogramowania dla firmy. Nie jest to jednak zamknięty katalog czynności, jakie w każdym przypadku i w każdych okolicznościach są tak definiowane.

Zakup domeny internetowej – czy to import usług?

Domena internetowa jest elementem adresu wpisywanego w przeglądarce stron. Może stanowić element wizualnej identyfikacji przedsiębiorstwa i kanał dostępu dla klientów. Nazwa domeny zapewnia niepowtarzalność poszczególnych adresów. Należy zaznaczyć, że przy jej zakupie nie ma aktu przeniesienia praw autorskich lub praw pokrewnych. Nie dochodzi do przeniesienia praw do znaku towarowego. Domena nie jest dziełem czy utworem, które podlegałyby jakiejkolwiek ochronie.

Sprzedaż przez dany podmiot zagraniczny domeny internetowej na rzecz polskiego przedsiębiorcy można potraktować jako odpłatne świadczenie usług. W określonych przypadkach będzie zachodził w przypadku zakupu domeny import usług, ale kluczowe dla określenia, czy rzeczywiście tak się stało, jest wskazanie miejsca świadczenia danej usługi.

Powołując się na art. 28b ustawy VAT w sytuacji, gdy świadczone są usługi pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, miejscem świadczenia usług będzie kraj siedziby usługobiorcy. Jeśli podatnik z Polski nabywa domenę internetową od sprzedającego z innego kraju, to wówczas miejscem opodatkowania będzie Polska, a sam zakup domeny zostanie potraktowany jako import usług.

Jak rozliczyć zakup domeny internetowej?

Gdy zakup domeny internetowej zostanie zakwalifikowany do katalogu importu usług, to nabywca będzie zobowiązany do rozliczenia z tego tytułu podatku VAT w Polsce na zasadzie odwrotnego obciążenia. Ma prawo ponadto do odliczenia VAT naliczonego z tytułu dokonanego nabycia domeny.

W przypadku gdy nabywcą domeny internetowej od zagranicznego dostawcy jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, zastosowanie znajduje art. 28c ustawy o VAT. Wskazuje on, że usługa taka jest opodatkowana w kraju siedziby usługodawcy. Konsument będący nabywcą domeny nie będzie zobowiązany do rozliczenia podatku należnego, ponieważ odprowadza go sprzedawca w swoim kraju.

Na gruncie ustawy o PIT zakup domeny internetowej powinien być ujęty bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodów po stronie kupującego.

