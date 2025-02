Debata Biznes Polska Świat: Polska ma potencjał, by przyciągać rocznie nawet 100 miliardów inwestycji zagranicznych

Każdy, kto u progu transformacji ustrojowo-gospodarczej przewidywałby, że przez kolejne 35 lat polska gospodarka będzie tą najszybciej rozwijającą się na całym kontynencie, zostałby w najlepszym wypadku uznany za niepoprawnego optymistę. Nasz kraj był wówczas ekonomicznym bankrutem, odciętym od globalnego przepływu technologii i zagranicznych inwestycji. Tymczasem w 2025 roku polskie PKB przekroczy bilion dolarów, czyli próg pozwalający realnie myśleć o dogonieniu najlepiej rozwiniętych państw globu w naprawdę nieodległej perspektywie.

"W szkole uczyliśmy się o potędze Polski w wieku XVI, jednak na tle ostatnich trzech dekad można go nazwać co najwyżej >>srebrnym<<. Wówczas średni dochód nad Wisłą odpowiadał połowie tego generowanego w Europie Zachodniej, a dziś to już 80 proc. Musimy jednak wspólnie zastanowić się, co zrobić, by ten dynamiczny postęp i rozwój nie wyhamował" - powiedział prof. Marcin Piątkowski z Akademii Leona Koźmińskiego.

Zdaniem autora bestsellera: "Złoty wiek. Jak Polska została europejskim liderem wzrostu i jaka czeka ją przyszłość", w pierwszej kolejności musimy odrzucić nadmierną skromność i zacząć chwalić się własnymi sukcesami.

"Bardzo mało osób na świecie wie, że to Polska powinna być pokazywana na pierwszych stronach gazet jako przykład gospodarczego cudu. Nie Tajwan, nie Korea Południowa - bo od trzech dekad pędzimy szybciej od nich. Kluczowa będzie kolejna dekada i budowa tzw. ekonomicznych mięśni, pozwalających nam konkurować z najlepszymi. Bo inaczej rozwija się kraj jedynie korzystający z cudzych technologii i kapitału, a inaczej ten, który umie je wypracowywać" - dodał profesor.

W debacie uczestniczyli również założyciele i prezesi firm, będących swoistymi ambasadorami polskiej innowacyjności na rynkach całego świata: od Kalifornii, przez kraje Zatoki Perskiej, po Daleki Wschód. Pierwsza z nich, Summa Linguae Technologies, to dostawca usług językowo-technologicznych, współpracujący z takimi gigantami, jak Nike czy Samsung.

"Nasza historia pokazuje, że polskie firmy mogą odnosić sukcesy w każdym miejscu na ziemi. Aktualnie koncentrujemy swoją działalność na Stanach Zjednoczonych, jednak stopniowo budujemy swoją pozycję na w kolejnych regionach, m.in. na Bliskim Wschodzie: ZEA czy Arabii Saudyjskiej, poszerzając swoją ofertę usług o język arabski. To inspirujący, dynamiczny rynek, mogący służyć jako wzór determinacji w budowaniu i skalowaniu projektów biznesowych" - zaznaczył Krzysztof Zdanowski, CEO & Owner Summa Linguae Technologies.

Z kolei firma Synerise, założona w 2013 roku w Krakowie, dostarcza zaawansowane rozwiązania technologiczne oparte na sztucznej inteligencji i big data dla ponad 150 rynków. Firma obsługuje ponad miliard autonomicznych decyzji opartych na AI dziennie.

"Polskie firmy technologiczne są znane i cenione w świecie, jednak wciąż brakuje nam umiejętności i odwagi, by ten nasz potencjał dobrze sprzedawać, jak to robią chociażby Amerykanie. Globalne koncerny już dziś korzystają z rozwiązań tworzonych nad Wisłą, to często tzw. core ich oferty, ale naszą ambicją powinno być osiągnięcie takiej pozycji, by to zagraniczni specjaliści chcieli pracować w Polsce. Stańmy się wreszcie podmiotem, nie tylko przedmiotem rewolucji technologicznej, bo mamy na to papiery" - przekonywał Jarosław Królewski, CEO & Owner Synerise.

Zdaniem uczestników debaty Polska nie może dłużej konkurować jedynie niższymi kosztami pracy, gdyż posiada w swoim ręku bardzo wiele cennych atutów.

"Naszym podstawowym kapitałem są doskonale wykształceni, dynamiczni, młodzi ludzie i tworzone przez nich ambitne, doskonałe startupy. Czego bardzo wciąż brakuje, to: partnerstwa publiczno-prywatnego z prawdziwego zdarzenia, kanałów komunikacji pomiędzy administracją a biznesem, skłonności przedsiębiorców do podejmowania ryzyka inwestycyjnego oraz zaangażowania decydentów w promowanie polskich firm poza granicami naszego kraju. Wiele z nich pięknie się zeskalowało, ale trzeba jeszcze bardziej wspierać naszych przedsiębiorców, zwłaszcza tych technologicznych" - podkreślała Kinga Piecuch, prezeska zarządu HPE Polska.

Ekspansja zagraniczna polskich firm z jednej i przyciąganie zagranicznych inwestorów z drugiej strony: to, zdaniem prelegentów, przepis na podtrzymanie "złotego wieku polskiej gospodarki" - ale w obu przypadkach powinniśmy być świadomi swojej wartości i twardo grać w obronie własnych interesów.

"Dojrzeliśmy do tego, by oceniać inwestycje zagraniczne i negocjować ich realizację przez pryzmat tego, co naprawdę wnoszą one w rozwój gospodarczy Polski, jej innowacyjność oraz podnoszenie poziomu życia obywateli. Przykładowo Google zatrudnia w naszym kraju wielu absolwentów warszawskich uczelni: ale jakie korzyści płyną z tego dla polskiego świata akademickiego? Koncerny, chociażby z faktu uregulowań dot. podatku cyfrowego, realnie tutaj zarabiają, ale my również musimy czerpać z tego konkretne zyski" - przekonywała Sylwia Czubkowska, moderatorka debaty, przewodnicząca Rady Nadzorczej Instytutu Zamenhofa i współprowadząca podcast Techstorie Radio TOK FM.

Eksperci przyznali zgodnie, że Polska to dla zachodnich firm, chcących przenosić produkcję z coraz groźniejszych geopolitycznie Chin, idealne miejsce: tańsze niż np. Niemcy czy Francja, ale dużo lepiej rozwinięte od Indonezji czy Wietnamu.

"To daje szanse, by rocznie trafiało do nas nie kilka, ale nawet sto miliardów euro inwestycji. Lecz zabiegajmy o nie z pozycji nie petenta, ale pozbawionego kompleksów, poważnego gracza" - dodał prof. Marcin Piątkowski.

Warto również pamiętać o wartości tzw. patriotyzmu intelektualnego, na co uwagę zwróciła Beata Mońka, CEO Art of Networking, przedstawiając jednocześnie zgromadzonych wśród publiczności młodych, utalentowanych studentów czy początkujących przedsiębiorców.

"Wasza wiedza i umiejętności powinny budować potencjał Polski, napędzać dynamikę jej wzrostu. To od was zależy efektywna implementacja do naszej gospodarki najnowocześniejszych technologii, na czele z AI. Bo ta implementacja to nie mglista przyszłość, ale teraźniejszość oraz rynkowa konieczność dla wszystkich firm, również tych rodzinnych czy sektora MŚP" - konkludowała prezeska zarządu Art of Networking.

Podczas debaty wielokrotnie odnoszono się również do 2. edycji raportu "Liderzy AI Driven w regionie CEE", przygotowanego wspólnie przez MCI Capital, Bain & Company oraz Art of Networking.

"Ogromnym wyzwaniem, które stoi przed Polską i polskimi firmami, jest fakt, by innowacje były tworzone na miejscu, a nad Wisłą i Odrą powstał cały ekosystem tworzenia innowacji" - czytamy w opracowaniu dostępnym na stronie https://aidriven.pl/ w zakładce "Raporty".

