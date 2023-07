Decyzja ws. Turowa. Premier triumfuje. "Wyszło na nasze"

We wtorek Naczelny Sąd Administracyjny zdecydował się uchylić decyzję Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego , która dotyczyła wykonania decyzji środowiskowej dla kopalni w Turowie. To dzięki niej w lutym Ministerstwo Klimatu i Środowiska zmieniło termin udzielania koncesji na wydobycie węgla z 30 kwietnia 2026 r. do 27 kwietnia 2044 r.

Premier triumfuje

Morawiecki uderza w opozycję

To, o czym premier nie wspomniał, to kary, które musi płacić nasz kraj. TSUE nakazał w ramach środka tymczasowego wstrzymać wydobycie w Turowie w sporze z Czechami. Polska nie zastosowała się do tego i przez to bił jej licznik kar w wysokości 500 tys. euro dziennie.