Deficyt budżetowy coraz większy. Spadają wpływy z VAT

Bolesne dla rządu jest, że skurczyły się dochody z podatku VAT . Były w pierwszym kwartale o 0,6 proc. niższe (-0,2 mld zł) niż rok wcześniej. Spadły też wpływy z akcyzy o 3 proc. (-0,5 mld zł). Inny termin Wielkanocy niż rok temu - wtedy niedziela wielkanocna przypadała na 1 kwietnia - przesunął świąteczne zakupy, więc i mniej podatków wpłynęło do kasy państwa.

Rosły za to dochody państwa z podatków dochodowych : z PIT o aż 6 proc. (+0,8 mld zł) i z CIT o 10,1 proc. (+0,9 mld zł). Większe pieniądze do budżetu wpłaciły też instytucje finansowe z tzw. " podatku bankowego ".

W górę o aż 3,5 mld zł poszły kwoty wpłacane do UE, co jest prostą konsekwencją zwiększenia dochodów z VAT przy likwidacji "luki vatowskiej". To od VAT wyliczana jest składka unijna.