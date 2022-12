Demokraci powiększają przewagę w Senacie. Raphael Warnock wywalczył reelekcję

Po podliczeniu głosów z 97 proc. komisji wyborczych Raphael Warnock – pastor kościoła baptystów w Atlancie – prowadzi z przewagą 1,2 p.p. nad byłą gwiazdą futbolu amerykańskiego Herschelem Walkerem, lecz pozostałe do podliczenia głosy zdecydowanie faworyzują Demokratę.

Demokraci umacniają się w Senacie

Jego zwycięstwo oznacza, że przez najbliższe dwa lata rozkład sił w Senacie będzie wynosił 51-49 dla Demokratów. Obecnie wynosi on 50-50, lecz decydujący głos ma wiceprezydent Kamala Harris , co zapewnia większość Demokratom. Tym samym partia prezydenta Joe Bidena zagwarantuje sobie stabilną wyższość w izbie wyższej.

Zwiększony stan posiadania umożliwi Demokratom przejąć pełnię władzy w komisjach, a także uprawnienia do wzywania świadków do składania zeznań lub dokumentów, co ma znaczenie w kontekście ewentualnych śledztw parlamentarnych. Ułatwi zarazem zatwierdzanie kandydatów prezydenta na sędziów federalnych i na stanowiska dyplomatyczne.