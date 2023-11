Doradca Tuska wypowiedział się ws. stóp procentowych. "Odradzam uprawianie takiej ekonomii"

Tata 34 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

Jeśli nie ma popytu to nie ma inflacji to znaczy że naród jest biedny jeśli jest popyt to jest inflacja przykład materiały budowlane styropian potaniał 50% jakim cudem jak podobno mamy dużą inflację bo nie ma popytu przykład drugi drewno konstrukcyjne na dach potaniało 30% jakim cudem jak mamy inflację No bo brak popytu wysoki kredyt więc proste rozumowanie nie będzie inflacji będzie bieda bo nie będzie pracy A jak nie będzie pracy to nie będzie podatku z pracy A jeśli ktoś spłaca ratę kredytów w wysokości 3000 zł a spłacałby na przykład 2000 zł to 1000 zł wydaje na inne cele płaci podatki i państwo ma kasę więc nie pomożecie kredytobiorcą to będzie tak samo jak z kredytami frankowymi stagnacja gospodarcza a później wzrost bezrobocia i znowu Powiecie że pieniędzy nie ma A jeśli myślisz jak Balcerowicz że rząd ma mieć pieniądze a ludzie już nie to może idź do domu nie powiemy nikomu