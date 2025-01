Dramatyczny spadek liczby urodzeń w Rosji. Kreml chce popularyzować wielodzietne rodziny poprzez reklamę

Władimir Putin zlecił rosyjskiemu rządowi opracowanie strategii wykorzystania reklamy do promowania modelu rodziny wielodzietnej. Rząd ma przedstawić konkretne propozycje do 5 marca. To element szerszej kampanii demograficznej Kremla. W 2024 roku w Rosji urodziło się tam 599,6 tysiąca dzieci. To najgorszy wynik od 1999 roku.