Droższe sanatoria. Nie każdego będzie stać na turnus

OLA 5 min. temu

CIEKAWE DLA CZEGO PODNEŚLI SKŁADKĘ ZDROWOTNĄ JEŻELI LEKI W WIĘKSZOŚCI SĄ ODŁATNE W 100% ,DO LEKARZA SPECJALISTY DOSTANIESZ SIĘ JAK DOGORYWASZ BĄDŹ NIE DOŻYJESZ,TERAZ SANATORIA. GDY BYŚMY ZOBACZYLI ILU POLAKÓW SKOŻYSTAŁO W OSTATNICH 10 LATACH TO BY SIĘ OKAZAŁO ŻE TO JAK TRAFIĆ 5 W TOTKA ALBO I NIE.TO NA CO IDĄ NASZE PIENIĄDZE.