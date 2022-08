Droższy prąd dla firm. Więcej produkcji na nocnej zmianie

"Podwyżki są ogromne. Proszę sobie wyobrazić, że ktoś podpisał trzy lata temu umowę z gwarancją ceny 40 groszy za kWh. Teraz zapłaci 2,3 zł za kWh . Czyli jego przykładowy rachunek za energię wzrośnie z 1,2 tys. zł do 6,9 tys. zł – tłumaczy dla wyborcza.biz Łukasz Czekała, prezes firmy Optimal Energy świadczącej usługi w doradztwie energetycznym.

Według danych "Wyborczej" Tauron podniósł ceny o 55 proc. Od 1 września firmy za kWh zapłacą netto 2,18 zł, czyli o 78 gr więcej. Z kolei Enei należy zapłacić 2,31 zł (wzrost z 1,44 zł), a Enerdze 2,39 zł (było 1,29 zł) za kWh. "Do tych stawek trzeba oczywiście doliczyć ok. 40-50 groszy za kWh opłat dystrybucyjnych" - pisze "Wyborcza Biz". Nie wiadomo jeszcze, o ile wzrośnie cena dostarczonego prądu przez PGE - spółka jeszcze nie wysłała nowych cenników do swoich klientów.