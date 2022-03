Drożyzna zaskoczyła Europę. Co z inflacją w Polsce?

nell 22 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

O ile inflacje mierzono na samym początku lutego, pod zapotrzebowanie dezinformacji Państwowej, to fakt. Ceny wybranych artykułów spożywczych różniły się nieznacznie. Wszedł podatek zero VAT przed, którym to podniesiono ceny. Aktualnie jest wyższy wskaźnik cen aniżeli poprzednio. Bez propagandy.