"Dwie rady dla męża minister finansów". DGP zapowiada tekst o mężu minister Czerwińskiej

Jak donosi DGP, w 2017 roku Bogumił Czerwiński, prywatnie mąż Teresy Czerwińskiej, minister finansów, został powołany do rady nadzorczej PFR Ventures - spółki córki Polskiego Funduszu Rozwoju. Funduszu, który jest ważnym elementem strategii gospodarczej premiera Mateusza Morawieckiego.

Druga spółka, o której wspomina dziennik, to producent paliw alternatywnych Euro-Eko, należącej do funduszu Agencji Rozwoju Przemysłu (obecnie w PFR TFI).

Obie spółki były wcześniej kontrolowane przez jeden z departamentów Ministerstwa Finansów, ale to się zmieniło zanim jeszcze Czerwińska trafiła do władz resortu a jej moż do rad nadorczych.