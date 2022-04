Dwucyfrowa inflacja to nie tylko efekt wojny. Eksperci radzą się przyzwyczaić

Dwucyfrowa inflacja w Polsce tłumaczona jest m.in. efektem szoków wywołanych wojną w Ukrainie. Ekonomiści ING podkreślają jednak, że nakręca się też spirala cenowo-płacowa. Przez to dwucyfrowe podwyżki cen mogą utrzymać się nawet do końca roku. Pozostaje już tylko przyzwyczaić się do drożyzny i "nowej normalności".