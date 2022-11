Sprzedaż detaliczna rośnie wolniej, niż się tego spodziewali eksperci. Idzie "słaba zima"

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w październiku 2022 r. była wyższa niż przed rokiem o 0,7 proc. To sporo mniejszy wynik, jeżeli porównać go z zeszłorocznym. W październiku 2021 r. dynamika wzrostu wynosiła 6,9 proc. rok do roku. Konsensus PAP (czyli mediana prognoz) zakładał, że wynik ten będzie na wyższym poziomie i wyniesie 3,2 proc.