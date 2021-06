Ekonomiści podnoszą prognozy dla Polski, ale wskazują na "wąskie gardła"

"Naszym zdaniem wystąpienie jesiennej fali epidemii w Polsce powinno być traktowane jako scenariusz bazowy, lecz obecnie trudno ocenić, czy i jakie obostrzenia epidemiczne zostaną wprowadzone. Tym niemniej, to już prawdopodobnie koniec podwyżek prognoz PKB dla Polski na ten rok" - napisali ekonomiści Pekao.

Jednak ekonomiści PKO BP podnieśli prognozę wzrostu gospodarczego na 2021 rok o 0,3 pkt. proc. do 5,4 proc. Przewidują, że najbliższe 6-8 kwartałów to okres boomu w krajowej gospodarce, napędzanego przez wszystkie trzy silniki wzrostu: eksport, konsumpcję prywatną i inwestycje. Dodają, że prognoza wzrostu PKB na 2022 może być bliżej 6 proc., jeśli w życie wejdzie Polski Ład.

Wraz z uodparnianiem populacji coraz bardziej odporna staje się gospodarka, co winduje prognozy wzrostu i kreśli scenariusz gospodarczego boomu. Są jednak co najmniej dwa istotne czynniki ryzyka.

Zobacz także: Obniżona stawka ryczałtu w Polskim Ładzie. Skorzystają pielęgniarki, pracownicy IT i prawnicy

"Pierwszy to nadal pandemia (niepokoi m.in. wariant delta i niewystarczający odsetek zaszczepionych w wielu krajach). Drugi to "wąskie gardła”, które pokazały jak łatwo z gospodarki nadmiaru można przejść do gospodarki niedoboru. Te czynniki ryzyka są istotne dla perspektyw wzrostu PKB, inflacji i normalizacji polityki pieniężnej" - oceniają ekonomiści PKO BP.