gospodarka oprac. Witold Ziomek 34 minuty temu

Eksperci: Milion samochodów elektrycznych w Polsce mało prawdopodobny

Według Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych, szanse na to, by do 2025 roku po polskich drogach jeździł 1 mln elektrycznych aut są niewielkie. Najwyżej 300 tys.

