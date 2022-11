Elon Musk śpi w siedzibie Twittera. Od pracowników wymaga "maniakalnego poczucia pilności"

Elon Musk nie opuszcza siedziby Twittera nawet na noc. Miliarder zadeklarował, że będzie spał w biurze w San Francisco do momentu, aż aplikacja platformy społecznościowej "zostanie naprawiona", a od swoich pracowników wymaga "maniakalnego poczucia pilności". To kolejny raz, jak biznesmen śpi w firmie, by zmotywować w ten sposób pracowników.