Europejski Kongres MŚP I Podsumowanie I Dzień 2

Panele dyskusyjne dotyczące spraw miast i samorządów, były tym ważniejsze, iż wczorajszy dzień zakończony został ogłoszeniem zwycięzców programu Samorząd Wspiera MŚP. Nagrody w tegorocznej edycji programu otrzymały miasta Sosnowiec, Katowice, Mysłowice, Koszalin i gmina Jasienica. Honorowe wyróżnienia trafiły do Zabrza i Dąbrowy Górniczej. Zwycięskie miejscowości to te przestrzenie na mapie Polski, w których panuje dobry klimat dla biznesu.

Po raz trzeci podczas EKMSP obecny był Zamek Cieszyn ze swoim prestiżowym konkursem Śląska Rzecz, w którym co roku nagradzane są najlepsze przykłady śląskiego dizajnu. W tym roku oprócz prezentacji wystawy finałowej, w programie Kongresu MŚP znalazło się również ogłoszenie wyników konkursu. Zwycięzcy tegorocznej edycji to: - Kolekcja mebli Shark&Orka zaprojektowana przez Tomasza Augustyniaka dla marki Marbet (w kategorii Produkt), - Książka „Wymiennik. Edukacja artystyczna w obiegu otwartym" zaprojektowana przez Jana Piechotę dla Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach (w kategorii Grafika Użytkowa), - Projekt „Promenada na południe. Historia ulicy Kościuszki" (Anna Bil, Magdalena Szklarczyk-Kominko, Urszula Augustyniak, Martyna Bielak/ Grupa robocza Kościuszki + Anna Kopaczewska, Jan Dybała/ Atelier S10) wdrożony przez Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek (w nowej kategorii Wystawiennictwo)

- W tym roku jak zawsze pojawiło się dużo wyjątkowo dobrego projektowania graficznego. To jest też bardzo ciekawa edycja dla wzornictwa przemysłowego, bo nagrodzone zostały meble, a do tej pory nasze województwo nie było specjalnie kojarzone z innowacjami w tym zakresie. To pokazuje, że Śląsk się zmienia – mówiła Ewa Gołębiowska, dyrektor Zamku Cieszyn.