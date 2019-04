F-35 w Polsce. Za myśliwiec piątej generacji zapłacimy nawet 120 mln dol.

Najnowsze amerykańskie myśliwce przylecą wkrótce do Polski, ale do ich zakupu przez polskie wojsko jeszcze daleka droga. MON deklaruje, że chce kupić 32 samoloty, ale cena egzemplarza może wynieść około 120 mln dolarów. To oznacza koszt co najmniej 14,5 mld zł.

