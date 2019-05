Facebook łączy się z Booksy. Ogromna szansa dla polskiej firmy

Umożliwia ona rezerwację wizyt online 24 godziny na dobę, komunikację z klientami oraz wirtualny kalendarz, do którego wgląd mają klienci. Biznesowi partnerzy Booksy, którzy zdecydują się na integrację z Facebookiem otrzymują też cennik usług ze zdjęciami własnych prac i automatyczne przypomnienia o wizytach.

- Nasze badania pokazują, że 75 proc. firm w branży zdrowie i uroda nadal opiera się na wiadomościach tekstowych i rozmowach telefonicznych, w celu planowania spotkań. Ze względu na ogromny zasięg i wpływy Facebooka oczekujemy, że ten nowy produkt pomoże przekonać dziesiątki tysięcy sprzedawców do korzyści płynących z rezerwacji i zarządzania spotkaniami online - powiedział na konferencji prasowej Stefan Batory, założyciel Booksy.

Integracja z Facebookiem to kolejna duża umowa partnerska, zawarta przez Booksy. W 2018 roku aplikacja została zintegrowana z serwisem Instagram, w ramach pilotażowego programu.

W zeszłym roku w Booksy otrzymała dofinansowanie na kwotę 49,3 mln zł. Wśród inwestorów znaleźli się brytyjski fundusz Piton Capital czy Sebastian Kulczyk. Polski startup założyli Stefan Batory i Konrad Howard, czyli twórcy m.in. iTaxi, aplikacji do zamawiania taksówek. Produkt najpierw wprowadzono na rynek amerykański w 2017 r. Jednak szybko stał się on numerem jeden na świecie jeśli chodzi o aplikację, służących do zamawiania wizyt.