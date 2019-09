Fatalna wiadomość ws. autostrady A1. GDDKiA nie dostała żadnej oferty

Zaznaczono w nim, że "aktualnie prace wykonywane są na pełnym froncie, we wszystkich asortymentach". Budowa obwodnicy Częstochowy znacznie się opóźnia, po tym, jak wiosną Dyrekcja musiała zerwać kontrakt z poprzednim wykonawcą. Teraz trwają tzw. prace zabezpieczające. "Kolejnym krokiem do udostępnienia kierowcom jeszcze w tym roku tego fragmentu autostrady A1 jest realizacja prac niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, których to nie obejmuje zakres robót zabezpieczających" - napisano.