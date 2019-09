Nowe drogi w Polsce. Jest zielone światło dla dwóch odcinków S7

Decyzje mają rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że jeszcze we wrześniu przekażemy wykonawcy plac budowy i będą mogły rozpocząć się prace budowlane.

Budowa obejmie dwa odcinki drogi ekspresowej S7 na Mazowszu o łącznej długości 35,7 km - Strzegowo - Pieńki (ok. 22 km) i Pieńki - Płońsk (ok. 13,7 km). To dwa z czterech odcinków drogi ekspresowej S7 na terenie województwa mazowieckiego, na które zostały już podpisane umowy na realizację.