wośp Martyna Kośka 26 minut temu

Finał WOŚP 2020. Licytacja jedyna w swoim rodzaju: replika Medalu Noblowskiego Olgi Tokarczuk

75 100 zł – tyle co najmniej trzeba zapłacić za replikę Medalu Noblowskiego Olgi Tokarczuk, który pisarka przekazała na licytację na rzecz 28. Finału WOŚP. To na pewno nie jest ostateczna cena, bo licytować medal można jeszcze przez 15 dni – do 28 stycznia.

