Firmy w Polsce wciąż dręczy kilka problemów. Głośno o nich mówią

Jedna trzecia firm odnotowała wzrost sprzedaży w okresie świątecznym. To przełożyło się na wyraźny wzrost miesięcznego wskaźnika koniunktury (MIK) w styczniu - wynika z raportu PIE i BGK, który money.pl przedstawia jako pierwszy. Eksperci zwracają uwagę na ciągle mocno kulejące inwestycje w Polsce i bariery rozwoju związane m.in. z niepewnością co do podatków oraz wysoką inflacją.