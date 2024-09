Fiskus się rozpędził. Skala wykrytych fikcyjnych faktur zaskakuje

Fiskus w akcji. Rośnie liczba fikcyjnych faktur

" Eksperci komentujący ww. dane są zaskoczeni tak dużym wzrostem, choć – ich zdaniem - samo wykrycie tego procederu nie ma zbytniego wpływu na budżet. Nie oznacza to przecież skutecznego wyegzekwowania zobowiązań" - przekonuje 300gospodarka.pl.

"Wzrost fikcyjnych faktur jest zastanawiający. Przynajmniej do niedawna istniało przekonanie o rosnącej skuteczności wykrywania oszustw VAT, co działa zniechęcająco na osoby gotowe do takiego procederu. Zwalczanie tego było dla poprzedniej ekipy rządzącej naczelnym hasłem politycznym. Można więc wnioskować, że oszuści uznali, iż szczelność systemu VAT nie jest już priorytetem dla rządu" - serwis 300gospodarka cytuje Jerzego Martini, doradce podatkowego z Kancelarii MartiniTAX.