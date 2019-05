Francja wprowadza zakaz jeżdżenia elektrycznymi hulajnogami po chodnikach

Nowy dekret ministerstwa transportu to odpowiedź na coraz liczniejsze wypadki z udziałem elektrycznych hulajnóg i pieszych - podaje "Rzeczpospolita". Takie pojazdy będa miały zakaz poruszania się po chodnikach.

Na hulajnodze nie będzie można nawet przejechać przez chodnik, przedostając się z ulicy do budynku. Trzeba będzie ją te kilka metrów przeprowadzić. Dzieci do ósmego roku życia mają mieć zakaz poruszania się tymi pojazdami, a młodzież do 12. roku życia będzie mogła jeździć tylko w kasku. Niezależnie od wieku, nie będzie też można jeździć na hulajnodze w słuchawkach na uszach.