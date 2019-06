Fuzja Orlenu i Lotosu. Na początku lipca wniosek do Brukseli

Obajtek był we wtorek uczestnikiem nadzwyczajnego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku. Jego celem było przybliżenie perspekty dla Orlenu i Lotosu po tym, jak dojdzie do fuzji tych spółek.

- Chcieliśmy wręcz uspokoić, że Orlen nie robił jednej synergii i to było z korzyścią dla spółek takich jak Unipetrol, Anwil Włocławek i Możejki. Tym firmom to się opłaciło - dodał.

Jak wyjaśnił, w pierwszych dniach lipca do Komisji Europejskiej zostanie złożony wniosek dotyczący fuzji. - To jest trudny proces. Ja nigdy nie powiedziałem, że ten proces na 100 procent wyjdzie - przyznał. - Jak uzyskamy zgodę, to będziemy ten proces prowadzić jeszcze w tym roku - dodał.